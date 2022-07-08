В следующие три дня погода в регионе будет обусловлена антициклоном. Жителей области ожидает теплая погода, но с осадками. На юге региона днем с 9 по 11 июля синоптики прогнозируют дождь и грозу. А вот в областном центре все три дня ожидается переменная облачность и без осадков.

Фото Ксении РЕБИК

По области в субботу, 9 июля, ветер ожидается северо-восточный 7-12 м/с, днем на юге региона - 15 м/с. Ночью на востоке области возможен туман. Температура ночью составит +12...+17 градусов, днем +26...+31 градуса.

В Костанае в субботу ветер как и по области будет северо-восточный, скорость 3-8 м/с. Температура ночью +13...+15 градусов, днем +28...+30 градусов.

- В воскресенье, 10 июля, и в понедельник, 11 июля, на севере области ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура 10 июля ночью +13...+18 градусов, на севере области +8 градусов. Днем +23...+28 градусов. В понедельник, 11 июля, показатели температуры ночью будут такими же, днем +25...+30 градусов, на западе области +33 градуса, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА.

В Костанае 10 и 11 июля температура ночью составит +15...+17 градусов. Днем 10 июля +26...+28 градусов, а днем 11 июля чуть теплее – +28...+30 градусов. Ветер северо-восточный со скоростью 9-14 м/с.