В четверг, 7 июля, на юго-востоке и севере региона синоптики прогнозируют дождь, грозу и град. Ветер северный и северо-восточный 9-14 м/с. На юго-востоке порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 8...13 градусов, на юге 16 градусов, днем 21...26 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг в Костанае без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с, - сообщила техник связи КФ РГП «Казгидромет» Айгуль КУРМАНГАЛИЕВА. - Температура ночью 10...12 градусов, днем 23...25 градусов.

В пятницу, 8 июля, на севере и востоке области дождь, гроза, сильный ветер. В пятницу и субботу температура ночью 7...12, на юге 15 градусов, днем 20...25 градусов, на юге 28.

В Костанае в эти два дня осадков не ожидают, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 13...15 градусов, днем 26...28.

В субботу, 9 июля, на юге и востоке области дождь и гроза, сильный ветер.