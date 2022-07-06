Об отказе в бесплатной плановой госпитализации на коронарографию сообщила "НГ" читательница в понедельник, 4 июля. По ее словам, все анализы были готовы, приехала в кардиоцентр к 9 утра, но ей сообщили, что финансирование не поступило.





Наш корреспондент увидел в кардиоцентре очередь из десяти пациентов, которые столкнулись с такой же проблемой.





- О том, что будут проблемы, я знал еще в конце декабря, - поясняет основатель Костанайского областного кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. - Нам изначально выделили финансирования меньше, чем в 2021 году. Объясню немного утрировано: мы попросили средства на госпитализацию на 1 000 человек, выделили деньги на 500. То есть, если мы в группе «коронарография» каждый день принимали по 5 человек, то сейчас мы весь объем денег, выделенный на месяц, тратим за 5-7 дней. Оставшиеся 3 недели никого госпитализировать не можем. Эту проблему в Фонде обязательного медстрахования и управлении здравоохранения знают, моё письмо они проигнорировали. Я считаю, что комиссия ФОМС некорректно распределила деньги. Больных у нас много, но их потребности проигнорировали. Люди, конечно, могут лечиться и в областной больнице, и в Рудном. Но оборудование, как у нас, есть только в областной больнице, а там в основном занимаются экстренными больными. Плановая госпитализация в нашей области - только здесь.

Однако у руководителя областного филиала АО «Фонд обязательного медицинского страхования» Батырбека НУРГАЛИЕВА противоположное мнение - очереди вызваны не проблемами с финансированием, а тем, что организация работы кардиоцентра по плановой госпитализации не поставлена на должный уровень.

- Более 100 млн тенге у нас было выделено дополнительно на плановую госпитализацию в связи с пересмотром тарифов на медицинские услуги, - отмечает Нургалиев. - В стационаре областного кардиоцентра в 2021 году было пролечено 912 человек, за 6 месяцев текущего года - 446 пациентов. То есть динамика оказания медуслуг прежняя. Экстренную госпитализацию осуществляют только областная и Рудненская городская больницы. Учитывая, что в последней ангиограф не работает, вся нагрузка переходит в Костанай. К сожалению, кардиоцентр обслуживает только плановых больных, поэтому говорить здесь о конкуренции за финансирование мы не можем.

"НГ" писала о проблемах с финансированием кардиоцентра в марте 2022 года. Судя по всему, ситуация не изменилась.

- Мы получали в марте жалобы на то, что людям отказывают в госпитализации. По каждой жалобе мы проводили разбирательство, - добавляет Нургалиев. - По правилам существует специальный портал «Бюро госпитализации», через него при показаниях поликлиники проводят обследование и определяют дату для плановой госпитализации. Позиция кардиоцентра - это исключение из правил. Они при обращении пациента на консультацию к специалисту направляют его сами к себе, исключая взаимодействие с поликлиниками области. Если бы мы видели в портале, что очередь в центр расписана до сентября, то бы фиксировали четкую потребность. Сегодня очередь расписана только на июль - всего около 50 пациентов. Мы полагаем, что у кардиоцентра есть возможность пролечить это количество людей. То есть, позиция кардиоцентра субъективна, так как они выбирают себе наиболее легкие случаи, без осложнений и проблем, чтобы через 5-6 дней выписать его и получить финансирование. Мы рекомендовали Лобкову работать через портал и оказывать экстренную помощь, чтобы конкурировать с областной больницей. Тогда мы бы могли пересмотреть план финансирования в пользу кардиоцентра. Да и я думаю, что областная больница будет рада передать часть пациентов и разгрузить реанимацию.

Пока представители ФОМС и кардиоцентра выясняют друг у друга, кто кому чего должен, жители Костанайской области ожидают госпитализации. Может, в эту проблему пора вмешаться министерству здравоохранения?

Фото Георгия ГОВОРОВА

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