Аналитики из Ranking.kz подсчитали, сколько в Казахстане детских лагерей, передает Tengrinews.kz.

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По данным экспертов, на сегодня в стране функционируют 111 детских лагерей. Большинство из них - государственные (61), еще 48 - частные, два - иностранные. При этом учитывались только лагеря, подпадающие под понятие "места размещения", то есть здания и сооружения, используемые для проживания посетителей и их обслуживания. Пришкольные лагеря, например, в эту категорию не попадают.

Больше всего лагерей расположено в Восточно-Казахстанской области - 20 объектов. Далее идут Акмолинская и Северо-Казахстанская области - 14 и 12 лагерей соответственно. Меньше всего лагерей расположено в Алматы - всего один. Кроме того, в двух регионах - Атырауской области и Нур-Султане - такие детские объекты в принципе отсутствуют.

В текущем году после ослабления карантинных мер детей встречали лагеря пяти областей. Лидерами стали Акмолинская, Актюбинская и Павлодарская области, далее идут Восточно-Казахстанская и Кызылординская области.

На текущий момент, в первый сезон летнего отдыха, уже более миллиона казахстанских школьников отдыхают в оздоровительных лагерях. Для них работают загородные, пришкольные, юрточные и палаточные лагеря. Для ребят разработаны оздоровительные, образовательные, экологические, творческие, спортивные, лидерские программы.

"Впрочем, сейчас в стране вновь растет инфицирование вирусом COVID-19, и могут ужесточаться ограничения в случае перехода регионов в "желтую" зону. В свою очередь в Европе количество случаев заражения коронавирусом выросло в три раза, а ВОЗ прогнозирует дальнейшее распространение COVID-19 в европейских странах летом. Так что будущее детских лагерей и в целом летнего отдыха под вопросом", - заявили аналитики.