В субботу, 2 июля, на севере-востоке Костанайской области днём ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 5-10, днём на северо-востоке и юге 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +17 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Ночью +9...+11, днём +22...+24 градуса.

В воскресенье, 3 июля, по области осадки маловероятны. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +20...+25, на юге +28.

В Костанае в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +10...+12, днём +22...+24 градусов.

- В понедельник, 4 июля, погода изменится и на большей части Костанайской области вероятен дождь, а на севере и в центральной части ждут грозы, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-западный 9-14, на западе 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на юге +15 градусов, днём +17...+22, на юге +25 градусов.

В Костанае в понедельник облачно, дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный с порывами до 20 м/с. Ночью +10...+12, днём +20...+22 градуса.