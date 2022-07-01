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Дежурный ЦОН Костаная будет работать по субботам

1 июля 2022, 10:38 |  Государство

График работы центров обслуживания населения в Казахстане изменился с 1 июля. Теперь они будут работать и по субботам с 9.00 до 13.00, кроме праздничных дней. В будни график работы останется прежним - с 9.00 до 20.00.

- В Костанайской области дежурным является отдел по обслуживанию населения Костаная № 1, он находится по адресу: ул. Тәуелсіздік, 46, - пояснил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Қанат ТӨЛЕПҰЛЫ. - Остальные отделы ЦОН региона продолжат работу по стандартному графику: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00. Напомним, что получать государственные услуги можно и онлайн посредством портала eGov, мобильных приложений eGovmobileи «ЦОН».

Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь в ЦОН через приложение «ЦОН», по номеру Единого контакт-центра 1414, на портале eGov, в телеграм-боте EgovKzBot2.0, приложение Egov mobile.

Новый график работы повысить эффективность работы центров обслуживания населения. Дежурные ЦОНы есть только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуской областях они будут определены позднее.

Адреса дежурных ЦОНов Казахстана

Регион

Отдел

Адрес

1

г. Нур-Султан

Отдел №2 Есильского района

пр. Туран, 37/9

2

г. Алматы

Отдел Алмалинского района

ул. Богенбай батыра, 221

3

г. Шымкент

Отдел № 1 Аль-Фарабийского рн

ул. Жангельдина, 13А

4

Алматинская обл.

Отдел города Талдыкорган

ул. Н.Назарбаева, стр. 67Б

5

Атырауская обл.

Отдел № 2 г.Атырау

ул. М.Баймуханова, 16

6

Акмолинская обл.

Отдел №1 г.Кокшетау

ул. Ауэзова, 189А

7

Актюбинская обл.

Отдел №3 г.Актобе

ул. 60лет Октября, 20Б

8

Костанайская обл.

Отдел № 1 г. Костанай

ул. Тәуелсіздік, 46

9

Карагандинская обл.

Отдел № 1 г. Караганда

ул. Ержанова, 47/3

10

Кызылординская обл.

Отдел № 1 г.Кызылорда

ул.Муратбаева, 2Е

11

Жамбылская обл.

Отдел №1 г. Тараз

ул. Койгельды, 158А

12

Мангистауская обл.

Отдел № 1 г. Актау

15 мкр, здание 67Б

13

ЗКО

Отдел №1 г.Уральска

ул.Жамбыла, 81/2

14

Павлодарская обл.

Отдел № 3 г. Павлодар

ул. Павлова, 48

15

СКО

Отдел № 1 г. Петропавловск

ул.Ауэзова, 157

16

Туркестанская обл.

Отдел № 1 г. Туркестан

160 квартал, 236 строение

17

Абайская обл.

Отдел № 2 г. Семей

ул. Б.Момышулы, 22

18

ВКО

Отдел №3 г. Усть-Каменогорск

ул.Белинского, 37А