Во вторник, 28 июня, ночью на северео-западе, а днём на севере и востоке Костанайской области ожидаются дождь и гроза. Ветер северо-западный 9-14, на севере и востоке 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11, на юге +14 градусов, днём +17...+22, на юге +26...+31 градус.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, утром и днём дождь. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы до 15-20 м/с. Температура вохдуха ночью +8...+10, днём +18...+20 градусов.

- В среду, 29 июня, на севере области дожди, возможны гроза, град и шквал, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-западный 9-14 м/с, на севере и востоке порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, на юге +13 градусов, днём +13...+18, на юге +21 градус.

В Костанае в среду облачно, днём синоптики ждут дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +8...+10, днём +16...+18 градусов.