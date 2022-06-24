По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 июня, на большей части территории области ожидается дождь, на востоке, севере и западе дожди будут сопровождаться грозами, шквалом и градом. В воскресенье, 26 июня, грозовые дожди пройдут на юге и востоке области. В понедельник, 27 июня, ожидается переменная облачность без осадков.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу пройдет дождь с грозой, в воскресенье и понедельник - переменная облачность без осадков.

- Ночью в субботу, по области будет 16-21, на юге 24 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём термометры покажут 27-32°С, на севере 23°С, на юге 39°С. В воскресенье ночью ожидается 15-20°С, на юге 23°С, днём 20-25°С, на юге 28°С. В понедельник ночью будет 10-15°С, на юге 18°С. Днём на большей части территории столбики термометров поднимутся до отметок 18-23°С, на юге до 26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 18-20°С, днём 23-25°С. В воскресенье: ночью 15-17°С, днём 21-23°С. В понедельник: ночью 10-12°С, днём 20-22°С.

В субботу ожидается юго-западный ветер, переходящий в северо-западный. Северо-западное направление сохранится в воскресенье и понедельник. В ближайшие три дня скорость ветра составит 9-14 м/с. Местами, особенно при грозах, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, а отдельные порывы могут достигать скорости 25-28 м/с (что по шкале Бофорта соответствует сильному шторму).