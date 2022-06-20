По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 июня, ночью на западе и северо-западе, а днём на большей части территории области пройдут дожди. На севере и западе ожидаются грозы, шквал, град. В среду, 22 июня, дожди с грозами пройдут на северо-запада, севере, юго-западе области. Возможен шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае во вторник ожидается переменная облачность, утром и днем будет идти дождь. В среду в областном центре осадков не ожидается.

- Во вторник ночью будет 12-17, на юге области 20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём будет очень тепло: 22-27, на юге 30 градусов. В ночь на среду термометры покажут 11-16°С, на юге 20°С. Днём столбики термометров покажут 23-28°С, на юге 31°С.

В областном центре показания термометров будут следующими. Во вторник: ночью 14-16°С, днём 23-25°С. В среду: 12-14°С, днём 25-27°С.

Ветер в ближайшие два дня будет северо-западным скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. Отдельные порывы будут достигать 25 м/с.