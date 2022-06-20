"Правительство для граждан" предупреждает об участившихся случаях обмана жителей Костанайской области мошенниками, которые предлагают помощь в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Сообщение об этом они открыто размещают в социальных сетях.





- Злоумышленники действуют по простой схеме – когда им звонит клиент, они запрашивают определенную сумму за готовые права и обещают предоставить их в течение месяца. Получив оплату, они скрываются и отключают свои телефоны. Напоминаем, что водительские права можно получить только в спецЦОНе, пройдя соответствующие экзамены. Права выдаются исключительно уполномоченным органом. Чтобы не стать жертвой мошенников просим казахстанцев быть бдительными и не передавать посторонним лицам денежные средства и свои личные данные. Ознакомиться с порядком и правилами изготовления водительских удостоверений можно на официальных аккаунтах госкорпорации в социальных сетях, а также на портале egov.kz, - пояснила руководитель СпецЦОНа Костанайской области Ольга ТЕРЕХОВА.



Если вы столкнулись с мошенничеством, обязательно обратитесь в правоохранительные органы, отметили в СпецЦОНе.