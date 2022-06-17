По прогнозам синоптиков, в субботу, 18 июня, днём на северо-западе и северо-востоке области ожидаются небольшой дождь, гроза. В воскресенье, 19 июня, ночью дождь на западе и севере, днём - на большей части территории области, причем на севере и западе он будет сопровождаться грозой, шквалом, градом. В понедельник, 20 июня, на севере и востоке дождь, гроза, град, шквал.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу прогнозируется переменная облачность без осадков, а в воскресенье и понедельник дождь с грозой.

- В субботу ночью термометры покажут 12-17, на юге 20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. – Днём будет жарко: +28…+33°С, на юге столбики термометров достигнут отметки +38°С. В воскресенье ночью термометры покажут 13-18, на юге 21 градус; днём 25-30, на юге 33 градуса. В понедельник ночью ожидается также 13-18, на юге 21 градус. Днем на большей части территории будет 23-28 градусов, а на юге области 31°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 14-16°С, днём 31-33°С. В воскресенье: ночью 16-18°С, днём 28-30°С. В понедельник: ночью 16-18 °С, днём 26-28°С.

В субботу в течение дня ветер сменит направление с северо-восточного на юго-западное, скорость ветра составит 9-14 м/с. В воскресенье ожидается юго-западный ветер 9-14 м/с, на западе и севере с усилениями до 15-20 м/с.

В понедельник прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке области возможны усиления до 15-20 м/с.