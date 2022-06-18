Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) хранит деньги, которые принадлежат казахстанцам. Из-за этого к работе фонда всегда есть масса вопросов. Например, можно ли получать пенсию за счет умершего родственника? На этот и другие вопросы нашли ответы журналисты NUR.KZ.

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Деньги, которые хранятся на индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) в ЕНПФ, не получится забрать просто так, для решения своих нужд. Эти деньги копятся для того, чтобы казахстанцы после выхода на пенсию могли не беспокоиться о своем обеспечении.

В связи с этим возникает ряд вопросов по поводу работы ЕНПФ.

Например, что будет с деньгами на ИПС после смерти человека? Смогут ли его родственники получать пенсию за него? Продолжает ли Нацбанк инвестировать деньги казахстанцев, которые уже вышли на пенсию?

На эти и другие вопросы ответили в Едином накопительном пенсионном фонде.

Вопрос №1

Многим казахстанцам в мае текущего года пришло уведомление о поступлении на их пенсионные счета средств из КФГД. Что это и откуда деньги?

Перевод был совершен Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Если вы получили такое уведомление, значит ваши деньги хранились в одном из ликвидированных в мае банков второго уровня.

Напомним, до мая казахстанцы, которые хранили в деньги в ликвидируемых банках могли обратиться в КФГД с заявлением об изъятии хранившихся средств. Те, кто этого по каким-то причинам не сделал, в итоге получил свои деньги на ИПС в ЕНПФ.

Переживать об их сохранности не стоит - эти средства поступили на ваш счет и будут выплачены вам в качестве пенсии. Впрочем, если у вас была уважительная причина, по которой вы не смогли подать заявку в КФГД, вы можете получить свои средства обратно.

Вопрос №2

От умершего родственника в наследство досталась сумма на пенсионном счете в ЕНПФ. Можно ли ее использовать, например, перевести на свой пенсионный счет?

После смерти вкладчика ЕНПФ его накопления должны забрать наследники, или они перейдут в коммунальную собственность по месту открытия наследства.

У казахстанцев также есть возможность перевести эти деньги на свой пенсионный счет. Но здесь есть нюанс - деньги переведутся не на счета по обязательным пенсионным взносам (ОПВ), а на счета по добровольным пенсионным взносам (ДПВ).

Разница заключается в том, что обязательными являются лишь те, которые удерживаются с зарплаты работника, все остальные взносы являются или добровольными, или обязательными профессиональными (ОППВ).

В любом случае, для вкладчика нет особой разницы. Все средства на ИПС, неважно являются они добровольными или обязательными, используются Нацбанком РК для инвестиционной деятельности. То есть, на них “капает” процент от инвестдохода.

В дальнейшем переведенные от умершего родственника средства на ИПС по ДПВ будут выплачиваться в виде пенсий. Причем выплаты за счет добровольных пенсионных взносов казахстанец сможет получать даже раньше своего официального выхода на пенсию.

Вопрос №3

Продолжит ли Нацбанк РК инвестировать мои деньги после того, как я выйду на пенсию?

Как было отмечено в предыдущем ответе на вопрос, все деньги, которые хранятся на ОПФ, ОППВ и на ДПВ, используются Нацбанком для инвестиционной деятельности. Деньги используются даже после выхода казахстанца на пенсию и процент от дохода продолжает приходить на его индивидуальный пенсионный счет.

Впрочем, волноваться о сохранности своих денег в случае неудачных инвестиций не стоит. ЕНПФ гарантирует сохранность всех пенсионных накоплений, а это значит, что даже в случае огромных убытков, свои деньги Казахстанцы все равно будут получать в виде пенсионных выплат.