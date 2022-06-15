Отстреливать животных могут только специализированные государственные организации, передает Informburo.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова рассказала, кто имеет право отстреливать сайгаков, чтобы урегулировать их численность.

По её словам, решение о регулировании численности сайгаков примут после принятия биологического обоснования. Оно находится а разработке. Регулирование необходимо, так как сайга уязвима к инфекционным заболеваниям. В 2015 году из-за инфекции популяция потеряла 80%.

"Мы не разрешаем охоту на сайгу. Регулирование – это не охота. Это для того, чтобы завтра мы не потеряли эту популяцию", – сказала Алия Шалабекова.

При этом регулирование – это в том числе отстрел, но специализированными государственными организациями. Охоту на сайгаков разрешать не будут. Мясо животных будут перерабатывать, рога будет собирать специализированная организация.

"Мы сможем их реализовать или внутри страны использовать, какое-то организовать производство, предположим, по БАДам", – рассказала она.

Всего в Казахстане насчитывается 1 380 000 особей при норме 770 тысяч, отметила вице-министр.