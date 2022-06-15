Мажилис в первом чтении принял законопроект "О растительном мире", направленный на регламентирование требований к охране, воспроизводству и рациональному использованию растительного мира в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев отметил, что растительный мир Казахстана представляет собой более шести тысяч видов деревьев, кустарников и трав.

Из них, по его словам, около 1,5 тысячи видов являются лекарственными растениями, 390 видов занесены в Красную книгу Казахстана, 110 видов реликтовых растений, а также 700 видов эндемичных растений.

"В настоящее время в перечень экспортируемых лекарственных растений включает 14 видов - солодка, ферула, цистанхе, туркестанский мыльный корень и другие. В силу хищнического использования происходит истощения сырьевых запасов лекарственных растений. Росту объемов неконтролируемого объема лекарственных растений способствует повышенный спрос на внешних рынках. Так, по данным таможенной статистики, основными рынками сбыта казахстанской корня солодки являются Китай, Турция и США. Например, с 2018 по 2021 год в Китай вывезено 32,7 тысячи тонн корня солодки, что значительно превышает рекомендуемый Институтом ботаники и фитоинтродукции объемов возможных заготовок корня солодки по конкретным регионам", - сказал глава ведомства на заседании Мажилиса.

Другим неурегулированным вопросом, по словам Брекешева, является бесконтрольный ввоз на территорию страны чужеродных видов растений. По словам министра, уже имеются случаи, когда были завезены чужеродные виды растений.

Так, по его словам, на территории регионального природного парка "Медеу" наблюдается распространение чужеродного вида растения клена древесного - Acer negundo, завезенного из Северной Америки, который вытесняет абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса.

"Также имеется угроза ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями. Например, в зеленых насаждениях Алматы наблюдается активное распространение Охридского милера, который повреждает каштаны, а также дубравник, повреждающий дубовые насаждения. Таким образом, отсутствие нормативно-правовой базы и некотнтролируемое обращение с объектами растительного мира не только негативно отражается на сохранении природных ресурсов растений, но и препятствует инвестициям в производство и переработку лекарственных растений", - добавил Сериккали Брекешев.

Целью принятия законопроекта, по его словам, является введение правового регулирования отношений в области охраны, воспроизводства и рационального использования растительного мира на всей территории страны.

В своем выступлении министр отметил, что законопроект определяет порядок инвентаризации, государственного мониторинга и кадастра объектов растительного мира. По его словам, это позволит вести учет растительных ресурсов по всей стране, анализировать изменения их количественных и качественных характеристик, а также экономическую оценку объектов растительного мира.

"Основное новшество законопроекта - установление уведомительного порядка в сфере обращения отдельными видами растительного мира. Это означает, что отечественные предприятия будут иметь возможность на законных основаниях рационально использовать растительные ресурсы для производства фармацевтической, пищевой и технической продукции. Данная мера позволит развивать малый и средний бизнес, привлекать инвестиции в эту сферу, а также увеличить доходы государственного бюджета за счет введения платы за специальное использование растительного мира субъектами бизнеса. Кроме того, физические лица сбудут осуществлять сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных растений для личного и домашнего пользования она безвозмездной основе и без разрешительных документов", - резюмировал Сериккали Брекешев.