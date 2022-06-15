Оранжевые контейнеры будет обслуживать ТОО «EkoLabRecycling». Подлежащие ремонту восстановят, а непригодные заменят на новые.

13 июня контейнер во дворе дома № 19 по ул. Майлина был открыт / Фото Георгия ГОВОРОВА

На следующий день его закрыли на веревочку. Замки сломаны, но в списке на ремонт контейнер пока не числится / Фото Ивана ЛЕЩЕВА

Договор с отделом ЖКХ акимата Костаная на сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп, а также на обслуживание и текущий ремонт контейнеров заключили на общую сумму 7 777 777 тенге, срок действия - с 25 мая по 31 декабря 2022 года.

В марте 2022 года и. о. руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы Есергепов в ответ на запрос «НГ» сообщал, что на 17 марта на территории Костаная размещены 53 контейнера для сбора ртутьсодержащих ламп и батареек. В 2021 году был заключен договор на сумму 3 758 824 тенге с ТОО «Waste Recycling Factory». В связи с окончанием договорных обязательств сбор приостановили. Ранее отдел ЖКХ объявлял конкурс на сумму 3,2 млн тенге, но закупка не состоялась из-за отсутствия поставщиков. Есергепов также пояснял, что рассматривается вопрос об увеличении средств для утилизации ртутьсодержащих ламп.

Сотрудники ТОО «EkoLabRecycling» вместе с работниками отдела ЖКХ осмотрели контейнеры. Вот итоги проверки:

- в четырех контейнерах нужно заменить двери: ул. Гашека, 6/1, ул. Строительная, 4/1, пр. Назарбаева, 215, ул. Гоголя, 85;

- частичному ремонту (замена замков, навесов) подлежат семь контейнеров: ул. Чкалова, 2 «А» и 15 «А», микрорайон Наурыз, 9, ул. Воинов-интернационалистов, 14, ул. Тауелсиздик, 83, ул. Алтынсарина, 119 и ул. Каирбекова, 399/2;

- на новые будут заменены три контейнера: ул. Дзержинского, 56, ул. Гоголя, 148 и 9 микрорайон, 1.

- В прошлом году тоже мы этим занимались, но в лице компании ТОО «Waste Recycling Factory», у нее кончилась лицензия, - рассказал "НГ" учредитель ТОО «EkoLabRecycling» Кайрат МУКИЕВ. - К сожалению, в этот раз конкурс затянулся и долгое время контейнеры не обслуживались - почти полгода. На сегодня капитального ремонта требуют четыре контейнера. После того, как получим все комплектующие, сделаем ремонт. Новые контейнеры уже заказали. Думаю, на весь ремонт с заменой на новые уйдет примерно месяц. Помимо ртутьсодержащих ламп, в контейнер можно выбрасывать батарейки. Мы и их переработаем. Раньше принимали участие в акциях по сбору батареек. Правда, на сегодня утилизация батареек - достаточно дорогостоящий процесс. Когда будем зарабатывать на вторсырье из этих батареек, ситуация улучшится. Пока этого не добились, но работаем над этим.

ТОО зарегистрировано в Костанайской области, где располагается производственная база площадью более 5,5 тысяч кв. м.