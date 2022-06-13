Ещё 159 человек удалили из аудитории во время тестирования, передает Informburo.kz.

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174 выпускника не смогли сдать ЕНТ из-за того, что их уличили в попытке пронести телефоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы, сообщает пресс-служба Национального центра тестирования (НЦТ).

Также отмечается, что из-за нарушений правил во время самого тестирования 159 человек удалили из аудиторий, их работы аннулировали.

"После повторной проверки видеозаписей аннулировали результаты 14 тестируемых. Анализ видеозаписей проводится до конца календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы", – сказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Всего со старта ЕНТ сдали тестирование 130 тысяч абитуриентов. Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 67% абитуриентов, а средний показатель составил 65 балла.