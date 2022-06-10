В субботу, 11 июня, ночью на северо-западе региона ожидается небольшой дождь. Днем дождь прогнозируют в северной половине области. На северо-западе и северо-востоке региона гроза, град и шквал. Ветер западный, 9-14 м/с. Днем на северо-западе и западе области порывы 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25, на юге +28 градусов.

Фото Андрея СИКБЫ

- В субботу, 11 июня, в Костанае переменная облачность, днем дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +23...+25 градусов, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Погода в выходные и понедельник обусловлена северо-западным циклоном, центр которого находится над западной Сибирью.

В воскресенье, 12 июня, ночью на большей части, днем на севере и востоке региона прогнозируют дождь, грозу, град и шквал. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На северо-востоке области 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, на юге +15. Днем +20...+25 градусов, на юге +30.

В воскресенье, 12 июня, в Костанае облачно, дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +20..+22.

В понедельник, 13 июня, на севере, юге и западе региона дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На севере, юге и западе области 15-20 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, на юге области +15. Днем +17...+22 градусов, на юге региона +27.

В понедельник, 13 июня, в Костанае переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Днем с порывами 15-20 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градусов.