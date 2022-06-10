Президент Касым-Жомарт Токаев поручил перенаправить 2 миллиарда кубометров экспортного газа на внутренний рынок Казахстана из-за ожидающегося дефицита, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году. Обеспечение внутренней потребности в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления 2 миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок", - сказал Президент на заседании Совета иностранных инвесторов.

Кроме того, Токаев отметил, что правительству требуется в срочном порядке решить вопрос финансирования проекта по строительству газоперерабатывающего завода на Кашагане мощностью в 1 миллиард кубометров.

"Сегодня газовая отрасль играет ключевую роль в снижении использования угля. Уровень газификации Казахстана достиг 53 процентов. Почти 10 миллионов граждан получили доступ к газу. Потребление газа внутри страны растет очень быстро. Это в первую очередь связано с переводом на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, запуском газохимических комплексов и новых промышленных предприятий", - отметил Глава государства.



