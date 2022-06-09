В Рудном 18 апреля, оступившись на разбитых ступеньках возле магазина «Айгуль», погиб 73-летний мужчина. После новости об этом акимат Рудного провел срочное совещание. После чего сообщили на своей странице в «Инстаграме», что приведут место в порядок.

Ступени залили бетоном, но не там, где произошла трагедия

Было обещано, что «предприниматели проведут работы по выравниванию ступенек и установке поручней. ТОО «Рахат-2018» займется благоустройством, в частности, проведет санитарную вырубку старых деревьев. Будет рассматриваться вопрос о полном асфальтировании всей площадки, примыкающей к этим магазинам и к школе № 10, которая находится неподалеку». Прошло довольно много времени с тех пор.

Арматуру обещают убрать, но 4 июня она еще была на месте

- Мы разговаривали с предпринимателями, к которым относится территория напротив их магазинов, - ответил «НГ» заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат ИСКАКОВ, - просили, чтобы они как-то посодействовали, чтобы хоть забетонировали ступени возле магазина «Айгуль», а торчащую арматуру будем выпиливать. С 1 июня волонтеры по программе «Жасыл ел» займутся обрезкой кустарника и уборкой мусора. Асфальтирование площадки возле магазина и школы, про которое писали будет, проводится на эти работы конкурс.

Перед КГУ «Школой-гимназией №10» будет асфальтированная площадка

Также он подтвердил, что дорогу и площадку возле школы-гимназии № 10 заасфальтируют. Нужно только подождать. 1 июня никто кустарниками не занимался, и мусор лежал на своих местах даже 4 июня. Правда, четвертого было замечено, что ступени все же забетонировали, убрав практически все торчащие металлические элементы. Но не в том месте, где произошла трагедия, а на другом, тоже проблемном участке.

Злосчастное место трагедии. С того момента спилили лишь одно дерево

6-го июня подрядная организация заступила на объект. По словам подрядчика, сейчас они входят в колею. Объем, и фронт работ определяет заказчик, им выступает отдел внутренней политики Рудного.

Фото instagram.com/mrc.rud

- Сегодня 19 ребят вышли, собирали мусор, - рассказал руководитель молодежного общественного объединения «Сарбаз» Дамир ТАБУЛОВ. - Пока мы ничего не вырубали, не пилили, не было команды. С первого числа не вышли, так как очень поздно разыгран был конкурс. Пока нет конкретного плана работ, когда выстроится весь механизм взаимодействия с заказчиком, будет план работ...

Ежегодно лестница зарастает и вырубка лишь временное решение

А там, глядишь, поручни и асфальт появятся, которые обещали.

Фото Ивана ЛЕЩЕВА