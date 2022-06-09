Внеочередная сессия облмаслихата отменила региональный художественный совет и утвердила новый состав совета по делам молодежи. Оба работают при акимате Костанайской области.

- 13 января прошлого года в Костанае был создан региональный художественный совет. В соответствии с указом президента местным исполнительным органам было указано о сокращении в 2 раза консультативно-совещательных органов, - пояснила заместитель руководителя управления культуры акимата Костанайской области Сауле АЗИМЖАНОВА. - В связи с тем, что у нас уже есть такие органы во всех сферах искусства и культуры, в каждом театре, а также у нас очень тесное взаимодействие с общественными союзами, которые представляют все сферы искусства, было принято решение об утрате этого совета.

Рассмотрели и создание нового состава молодежного совета.

- Данный совет под руководством нашего управления был сформирован в этом году так как объединились управления внутренней и молодежной политики, - пояснил заместитель руководителя управления общественного развития акимата Костанайской области Абылай-хан КАКЕНОВ. - Поэтому было принято решение о пересмотре его состава, сейчас он изменен более чем на 50%.

Он добавил, что в новый состав вошел 31 человек, это представители местных исполнительных и председательных органов, молодежных организаций, ВУЗов и СМИ.

Депутат областного маслихата Альмира ЖАНУСУГУРОВА задала спикеру вопрос:

- Вы сказали, что состав совета изменился на 50%. Вошли ли туда какие-то новые общественные объединения и неправительственные организации?

- Да, мы включили туда представителей практически всех ВУЗов области, что не было предусмотрено в предыдущем составе, - пояснил Какенов. - Во-вторых, мы включили в состав волонтеров движения «Лига добра», представителей киберспортивного и дебатного движения.

За принятие обоих предложений депутаты проголосовали единогласно.

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