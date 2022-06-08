В четверг, 9 июня, на западе и северо-западе региона ожидается дождь, гроза и град. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Днем на западе и севере области порывы 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, на юге области +13. Днем +17...+22 градуса, на юге региона +27.

Фото Андрея СКИБЫ

- В четверг, 9 июня, в Костанае переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7...9 градусов, днем 20...22, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Погода в ближайшие дни определяется влиянием северо-западного циклона и связанными с ним фронтальными разделами.

В пятницу, 10 июня, на большей части территории области дождь. Днем на северо-западе гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, с порывами на большей части региона 15-20 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, на юге области +16. Днем +17...+22 градусов, на юге +25.

В пятницу, 10 июня, в Костанае облачно, дождь и гроза. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градусов.

В субботу, 11 июня, на большей части области дождь. Днем на северо-востоке региона дождь, гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. На северо-востоке с порывами 15-20 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, на юге области +16. Днем +20...+25 градусов, на юге региона +28.

В субботу, 11 июня, в Костанае облачно, дождь и гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22.