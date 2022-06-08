Председатель Счетного комитета Наталья Годунова раскритиковала планирование государственного бюджета. По ее словам, в течение года средств не хватает "по непонятным причинам", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Без предисловий сразу перейду к проблемам. Бюджет снова планируется таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы. Это нонсенс, особенно учитывая, что есть бюджет развития - 8 процентов, или 1,2 триллиона тенге. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает на оплату коммунальных услуг", - отметила спикер.

По ее словам, в некачественном планировании бюджета исключение составляют инициативы Главы государства.

"Из Нацфонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти текущие расходы. Раздаем бюджетные средства по 50 миллионов на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов. Не думая, будут ли они обеспечены финансированием в следующем году. Доходы более чем на треть - 36 процентов - сформированы за счет средств Нацфонда. Данный показатель остается высоким на протяжении последних трех лет. Тогда как очевиден резерв пополнения государственной казны за счет налогового администрирования. К сожалению, и в этом году госаудитом не подтверждены дополнительные поступления, заявленные Комитетом государственных доходов за счет повышения налогового и таможенного администрирования. Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше, чем было заявлено – 278 из 680 миллиардов тенге", - добавила Годунова.