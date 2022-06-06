Западный циклон и прохождение атмосферных фронтальных разделов станут причиной суровой погоды в нашем регионе в ближайшие дни. Жителей области 7 и 8 июня ожидает погода от жары с пыльной бурей до грозы и града.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Во вторник, 7 июня, на западе, северо-западе и северо-востоке области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозу, шквал и град. Днем на юге области ожидается пыльная буря. Ветер будет юго-восточный, ночью скорость его будет в пределах 9-14 м/с, на западе 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. А днем на большей части области ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с. Температура ночью +10..+15, на юге области +13+15, днем +25..+30, на юге +35 градусов.

В Костанае во вторник прогнозируют кратковременные дожди, грозу и переменную облачность. Ветер юго-восточный со скоростью 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с.

- В среду, 8 июня, на большей части области ожидается дождь. На западе, севере и востоке региона - гроза, град и шквал. Ветер сменит направление на западное. Скорость 9-14 м/с, на западе и юге области - 15-20 м/с, - рассказала "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Раиса ШИБАРШИНА. - Температура ночью +10..+15 градусов, на юге области +18 градусов. Днем +25..+30 градусов, на юге области до +33 градусов.

В Костанае в среду, 8 июня, временами возможны дожди, переменная облачность. Ветер западный со скоростью 15-20 м/с. Температура ночью будет +10..+12, днем +25..+27 градусов.