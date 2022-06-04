В субботу, 4 июня, на севере, а днём на большей части Костанайской области ожидаются дожди. Ночью на севере и днём на северо-востоке возможны грозы и град. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточное направление 9-14 м/с, ночью на севере, днём на большей части области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15, на юго-востоке +5 градусов, днём +15...+20, на юге +25 градусов.

В Костанае в субботу утром и днём дождь с грозой. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточное направление 9-14 м/с, днём порывы 15-20 м/с. Ночью +11...+13, днём +18...+20 градусов.

- В воскресенье, 5 июня, ночью на юге, днём на большей части Костанайской области дождь, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём на севере гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14, на юге и востоке 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге +13, на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов. Днём +12...+17, на юге +20 градусов.

В Костанае в воскресенье днём дождь и гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью +8...+10, днём +15...+17 градусов.

В понедельник, 6 июня, по области дожди, днём гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +20...+25 градусов. В Костанае в этот день осадки маловероятны.