30 мая в Костанае прошел грозовой ливень с градом. Стихия практически уничтожила не только высаженную рассаду, покосило чеснок, порубило посадки земляники, сбило листву и завязь на плодово-ягодных деревьях и кустарниках. Ведущий рубрики «Копнем и уроем» с помощью специалистов консультирует дачников по мерам спасения.

Покрошенная зелень вперемешку с градинами – костанайские дачники делятся кадрами со своих участков

- Начать надо с уборки всех поломанных растительных остатков - листьев, стеблей, завязавшихся плодов и погибших под корень растений. Затем осматриваем торчащие из земли остатки. – Самое главное сохранить корневую систему и стебель, - говорит агроном Наталья СВЕРЧКОВА, - при последующем уходе они дадут новые веточки и листья. Если рассаду прибило к земле, поставьте её стоймя, буквально каждый листочек очистите от грязи, подсыпьте к стволу земли. Совсем мягкие, повядшие листики аккуратно срежьте ножницами.

Ни цветов, ни ягод – град не пощадил ничего на участках

Если у помидоров и огурцов сломана макушка, но сохранилась часть стебля и нижние листья, то они выпустят боковые побеги, на них и сформируется урожай, правда, с некоторым опозданием. Сбитые верхушки томатов или их пасынки, если еще не успели пересохнуть, поставьте в воду с добавлением биостимулятора Корневина (1г на 1 л воды), они дадут новые корешки и станут заменой погибшим кустам. На грядках с луком и чесноком секатором или ножницами удаляем поврежденные части, через время они отрастут, но на уровне урожая это, конечно же, скажется.

Поваленные растения обязательно подвяжите к опоре и слегка окучьте стебли землей, на высоту не более 5 см, чтобы все силы и соки пошли не только на образование новых корней, но и на восстановление зеленой массы. В грядках осторожно разрыхлите верхний слой уплотненной и переувлажненной почвы, чтобы проникал кислород и корни не задыхались.

Поднять, подвязать, окучить – первая помощь пострадавшей рассаде / Фото с сайта 2sotki.ru

Теперь можно перейти к подкормкам. Для стимуляции роста, поддержания ослабленных неблагоприятными факторами растений и повышения общего иммунитета проводим опрыскивание одним из стимуляторов роста: Эпин (1 мл на 5 л воды), Циркон (1 мл на 10 л воды), Текамин (20 мл на 10 л воды), Изабион (10 мл на 2 л воды). Внекорневую подкормку можно проводить каждые 14-20 дней.

Через 2-3 дня после этого даем корневую подкормку азотосодержащими удобрениями. Наталья Сверчкова советует использовать карбамид (мочевина), в нем самое большое количество доступного азота. Готовят раствор: 1 ст.л. удобрения на 10 л воды. В такой же пропорции подойдет и аммиачная селитра. Из органики можно сделать настой коровяка или куриного помета (треть ёмкости наполняем удобрением, заливаем водой до верха, настаиваем 3-5 дней, перед поливом разбавить раствор в пропорции 1:10). Также готовится и настой из крапивы или любых других сорных растений, только без созревших семян. Все удобрения вносить под корень обязательно на влажную почву в объеме 0,5-1 л на одно растение.

Пережившим стресс растениям для лучшей адаптации желательно создать щадящие, почти тепличные условия. По возможности прикройте оголенные растения от палящего солнца и сильного ветра. Для этого подойдет укрывной материал, специальная притеняющая сетка или даже подручный материал, например, старый тюль.

Не забывайте, что ослабленные растения - это мишень для болезней и вредителей. Не упустите момента, когда на ростках картофеля появится прожорливый колорадский жук. Если вы не проводили предпосевную обработку клубней, то запаситесь инсектицидами, их сейчас в продаже достаточное разнообразие.

Молочно-йодный раствор и подкормит, и подлечит / Фото с сайта fermer.blog

Что бы в этот период растения не подхватили ту же фитофтору, придется обработать фунгицидами. Только выбирайте более мягкие препараты, например Фитоспорин, Ордан, Ревус, Алирин-Б. Из народных средств действенный способ – обработка раствором молока или сыворотки и йода. Он действует дезинфицирующе, содержит микроэлемент для лучшего роста и развития. На 9 л воды берется 1 л молока и 15 капель йода. Опрыскивание проводят утром или вечером в тихую погоду.

Такие повреждения от града требуют обработки фунгицидами и замазывания садовым варом / Фото с сайта rusarbo.ru

Если повреждения на грядках очень сильные и спасать практически нечего, то приступаем к посадке заново. Сеять огурцы, редис, свеклу и зелень еще совершенно не поздно - все успеет вырасти. При выборе других овощных культур предпочитайте скороспелые и ранние сорта и гибриды. Морковь: Форто, Абако F1, Сочная и сладкая, Фараон; лук репчатый: Каратальский, Стригуновский местный, Табыс; тыква: Россиянка, Ред кури.

Листва на кустах смородины отрастёт, а урожай уже потерян



- Пострадавший сад тоже потребует внимания. – Сбитый урожай смородины, вишни и сливы, к сожалению, уже потерян, - говорит агроном Радий КАРРАМОВ, - хотя ремонтантная (многоразовая) земляника обязательно отрастет и порадует второй волной плодоношения. Сейчас придется залечивать раны и подготовить кустарники и деревья к зимовке.

Во-первых, удалите явно поломанные ветки, висящие на коре, раны более 1 см замажьте садовым варом. Осмотрите молодые саженцы на наличие градобоин – это следы от удара больших градин на побегах в виде вдавленных коричневых пятен неправильной формы, возможно даже с рваными краями. Они станут «воротами» для проникновения различной грибной и бактериальной инфекции, поэтому, чем быстрее, тем лучше, примите меры. В течение недели обработайте стволы и ветви (исключая листву) препаратами с содержанием меди: ХОМ, 1%-ная бордоская смесь, а затем замажьте видимые места ударов града садовым варом .

Чистый азот сейчас уже не стоит вносить в большом количестве. Деревья и кустарники обрастут множеством новой поросли, которая не успеет вызреть, а значит, не перезимует и может вымерзнуть. Достаточно однократно подкормить раствором кальциевой селитры в количестве 20 г на 10 л воды, вносить под корень в объеме от 2 до 8 л на одно растение.

У пострадавшего от града винограда для быстрого восстановления необходимо снизить нагрузку. Спасать придется сам куст, а не урожай. Плодоношение отнимает много сил и соков, поэтому целесообразно оставить по 1 кисти завязи на одной лозе. Виноград – быстрорастущее растение, даст новые замещающие побеги и пасынки, поэтому в дальнейшем уделите внимание формирующей обрезке, распасынкованию и подготовке к зиме.