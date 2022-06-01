В четверг, 2 июня, погода в нашем регионе будет обусловлена гребнем антициклона. Осадков в этот день не ожидается, но ночью на севере и западе области синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы -2 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

Температура ночью +2..+7 градусов, на юге региона +10 градусов, днем столбики термометров покажут +22..+27 градусов. Ветер 2 июня будет дуть с северо-запада со скоростью 9-14 м/с, на севере области - 15-20 м/с.

В Костанае в четверг, 2 июня, ожидается переменная облачность, также без осадков. Ночью температура воздуха составит +5..+7 градусов, днем +23..+25. Ветер северо-западный, скорость до 9-14 м/с.

- В пятницу и субботу, 3 и 4 июня, влияние на погоду в нашем регионе окажет холодный атмосферный фронт. На севере и востоке области 3 июня ожидаем дождь, грозу и град. Температура ночью +7..+12 градусов, на севере области +3 градуса. Днем воздух прогреется до +15..+20 градусов, на юге области до +23 градусов, - рассказала начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер по области 3 июня останется северо-западным со скоростью -14 м/с, на севере и востоке области до 15-20 м/с.

В областном центре в пятницу, 3 июня, синоптики прогнозируют переменную облачность, днем временами возможен дождь. Температура ночью +10..+12 градусов, днем +18..+20 градусов. Ветер, как и на территории всего региона, в областном центре будет северо-западным со скоростью 9-14 м/с.

В субботу, 4 июня, ветер по области, в том числе в Костанае, сменит направление на северо-восточное, скорость 9-14 м/с, а на севере и востоке области до 15-20 м/с. На севере и востоке области в этот день ожидаются дожди, гроза и град. Температура ночью составит +2..+7 градусов, на юге области +10. На поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +13..+18 градусов, на юге области +21.

В Костанае в субботу, 4 июня будет облачно, ожидается дождь. Ночью температура воздуха будет на уровне +5..+7 градусов, днем +16..18 градусов.