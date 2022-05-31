Какие мероприятия пройдут ко Дню защиты детей в Костанае?
Концертные программы, фотовыставка, показательные выступления по национальным видам спорта и многое другое ожидают горожан уже завтра, 1 июня. Большинство мероприятий, приуроченных к международному дню защиты детей в рамках Года детей в Казахстане, пройдут в центральной части Костаная.
Кроме того, ходе празднования состоится награждение победителей Республиканской олимпиады школьников и областного конкурса проектов «Школа глазами детей».
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
1
|
10.00
|
Выставка детского рисунка на асфальте «Я вижу мир!».
(учащиеся 4-5 классов)
|
Площадь областного акимата
|
2
|
Оформление полуюрт
Первая полуюрта
(изготовление музыкальных инструментов)
Вторая полуюрта
(изделия из природного материала, соломки)
Третья полуюрта
(работа с войлоком, батик и изготовление)
|
Площадь областного акимата
|
4
|
Выступление театра «Петрушка»
|
напротив здания Почты
|
5
|
Показательные выступления кружков ГШТТ
|
напротив здания областной прокуратуры
|
6
|
Показательные выступления участников военно – спортивных клубов
|
напротив магазина «Бакас»
|
7
|
Показательные выступления участников секций восточных единоборств
|
напротив магазина «Юничел».
|
8
|
Показательные выступления по казакша курес
|
напротив магазина «Юничел».
|
9
|
Фото – сушка
«Мой мир детства».
|
от почты до Жилстройбанка
|
10
|
11.00
|
Торжественное открытие празднование международного дня детей
|
Сити центр
|
11
|
Поздравление акима области А.Б.Мухамбетова
|
Сити центр
|
12
|
Вручение наград учащимся - победителям республиканской олимпиады и их педагогам.
|
Сити центр
|
13
|
Вручение премий победителей социального проекта «Школа глазами детей»
|
Сити центр
|
14
|
Вокально-хореографическая композиция «Чудесный мой край» ансамбль танца «Карнавал», танцевальные коллективы детского творчества
|
Сити центр
|
16
|
11.30-13.00
|
Концертная программа ансамбля «Карнавал» и детской музыкальной школы
|
Сити центр
|
17
|
13.00-14.00
|
Концертная программа коллективов школы детского творчества (100 человек)
|
Сити центр
|
18
|
14.30-16.00
|
Концертная программа коллективов отдела культуры
|
Сити центр
|
19
|
11.00 –14.00
|
Вернисаж учащихся студии Вадима Быкова «Рукотворные чудеса»
|
Библиотека им.Толстого
|
20
|
12.00-14.00
|
Презентация книг А.И. Сусловой « Два Даньки, Буран и скрипка», «Хороводы природы», «Я в этом мире новенький»
|
Библиотека им.Толстого
|
21
|
10.30-13.00
|
Выставка картин учащихся ДХШ г.Костаная «Мое творчество тебе, Казахстан!» и мастер-классы педагогов художественной школы
|
Центральный сквер
|
22
|
11.00-13.00
|
Спортивные соревнования по шахматам, шашкам, асык ату, тогыз кумалаку, гиревому спорту, дартс, аркан тарту.
|
Центральный сквер
|
23
|
11.00-13.00
|
Фотосессия с героями национальных казахских сказок и персонажей любимых мультфильмов, ростовыми куклами.
|
Центральный сквер
|
24
|
12.00-13.00
|
Выступление духового оркестра ГШДТ
|
На площади А.Байтурсынова
|
25
|
13.00-15.00
|
Фестиваль уличных танцев
|
На площади А.Байтурсынова
Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области также подготовил программу ко дню защиты детей. Их мероприятия пройдут на площади перед Центральным городским пляжем. Начало в 12.00
Зрителей ожидает концертная программа «Вода и безопасность!», посвященная празднованию Дня защиты детей и открытию купального сезона.
Также будут представлены:
- показательная выставка спецтехники;
- демонстрация средств и способов спасения на воде;
- оказание первой помощи при утоплении;
- работа волонтеров Красного полумесяца с детьми;
- детский флешмоб;
- разъяснения о правилах поведения на воде, раздача памяток и листовок.
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