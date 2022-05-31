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Какие мероприятия пройдут ко Дню защиты детей в Костанае?

31 мая 2022, 13:37 |  Общество

Концертные программы, фотовыставка, показательные выступления по национальным видам спорта и многое другое ожидают горожан уже завтра, 1 июня. Большинство мероприятий, приуроченных к международному дню защиты детей в рамках Года детей в Казахстане, пройдут в центральной части Костаная.

Кроме того, ходе празднования состоится награждение победителей Республиканской олимпиады школьников и областного конкурса проектов «Школа глазами детей».

 

Время

Мероприятие

Место проведения

1

10.00

Выставка детского рисунка на асфальте «Я вижу мир!».

(учащиеся 4-5 классов)

Площадь областного акимата

2

  

Оформление полуюрт

 

Первая полуюрта

(изготовление музыкальных инструментов)

Вторая полуюрта

(изделия из природного материала, соломки)

Третья полуюрта

(работа с войлоком, батик и изготовление)

Площадь областного акимата

4

  

Выступление театра «Петрушка»

напротив здания Почты

5

  

Показательные выступления кружков ГШТТ

напротив здания областной прокуратуры

6

  

Показательные выступления участников военно – спортивных клубов

напротив магазина «Бакас»

7

  

Показательные выступления участников секций восточных единоборств

напротив магазина «Юничел».

8

  

Показательные выступления по казакша курес

напротив магазина «Юничел».

9

  

Фото – сушка

«Мой мир детства».

от почты до Жилстройбанка

10

11.00

Торжественное открытие празднование международного дня детей

Сити центр

11

  

Поздравление акима области А.Б.Мухамбетова

Сити центр

12

  

Вручение наград учащимся - победителям республиканской олимпиады и их педагогам.

Сити центр

13

  

Вручение премий победителей социального проекта «Школа глазами детей»

Сити центр

14

  

Вокально-хореографическая композиция «Чудесный мой край» ансамбль танца «Карнавал», танцевальные коллективы детского творчества

Сити центр

16

11.30-13.00

Концертная программа ансамбля «Карнавал» и детской музыкальной школы

Сити центр

17

13.00-14.00

Концертная программа коллективов школы детского творчества (100 человек)

Сити центр

18

14.30-16.00

Концертная программа коллективов отдела культуры

Сити центр

19

11.00 –14.00

Вернисаж учащихся студии Вадима Быкова «Рукотворные чудеса»

Библиотека им.Толстого

20

12.00-14.00

Презентация книг А.И. Сусловой « Два Даньки, Буран и скрипка», «Хороводы природы», «Я в этом мире новенький»

Библиотека им.Толстого

21

10.30-13.00

Выставка картин учащихся ДХШ г.Костаная «Мое творчество тебе, Казахстан!» и мастер-классы педагогов художественной школы

Центральный сквер

22

11.00-13.00

Спортивные соревнования по шахматам, шашкам, асык ату, тогыз кумалаку, гиревому спорту, дартс, аркан тарту.

Центральный сквер

23

11.00-13.00

Фотосессия с героями национальных казахских сказок и персонажей любимых мультфильмов, ростовыми куклами.

Центральный сквер

24

12.00-13.00

Выступление духового оркестра ГШДТ

На площади А.Байтурсынова

25

13.00-15.00

Фестиваль уличных танцев

На площади А.Байтурсынова

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области также подготовил программу ко дню защиты детей. Их мероприятия пройдут на площади перед Центральным городским пляжем. Начало в 12.00

Зрителей ожидает концертная программа «Вода и безопасность!», посвященная празднованию Дня защиты детей и открытию купального сезона.

Также будут представлены:

  • показательная выставка спецтехники;
  • демонстрация средств и способов спасения на воде;
  • оказание первой помощи при утоплении;
  • работа волонтеров Красного полумесяца с детьми;
  • детский флешмоб;
  • разъяснения о правилах поведения на воде, раздача памяток и листовок.