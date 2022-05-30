Во вторник, 31 мая, на севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Днем ветер усилится до 15-20, а порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12, на севере +15 градусов, днём +17...+22, на юге +25 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник переменная облачность, временами дождь и гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью температура воздуха +10...+12, днём +18...+20 градусов.

- В среду, 1 июня, ночью на северо-востоке области дождь и гроза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-западный 9-14 м/с, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8, на юге +11 градусов, на севере и западе на поверхности почвы заморозки -2 градуса. Днём +15...+20, на юге +23 градуса.

В Костанае в среду переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +6...+8, днём +18...+20 градусов.