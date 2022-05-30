"Наша Газета" прекращает обновление блока о коронавирусе, который был размещен на нашем сайте практически с самого начала пандемии. Связано это с тем, что новые данные о коронавирусной инфекции и пневмонии сошли практически к нулю. Но если вам интересна эта информация, вы можете ее отслеживать в официальных источниках, которыми все это время пользовалась редакция.

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Суммарные данные о коронавирусе и пневмонии продолжают публиковать в сводной таблице на сайте coronavirus2020.kz. Информацию по регионам, где были выявлены случаи КВИ+ и сколько человек выздоровели за сутки, можно найти в ежедневных публикациях на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, а также в телеграм-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Информация о проведении вакцинации среди населения с разбивкой по регионам ежедневно публикуется на сайте Министерства здравоохранения РК. Также минздрав публикует информацию о смертности за сутки в стране, но разбивки по регионам там нет.

На 30 мая в Костанайской области выявлено 53 531 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели 59 578 человек. Случаев коронавирусной пневмонии в регионе - 6 197.

161 человек скончался от коронавируса с подтвержденным ПЦР-тестом (КВИ+), 46 - от коронавирусной пневмонии (КВИ-).