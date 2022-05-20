Впервые за последние два года интерактивную акцию в областном историко-краеведческом музее провели традиционно - без карантинных ограничений по количеству посетителей. В 19 часов 18 мая в музей пришли несколько сотен человек, так что войти внутрь всем сразу было проблематично.

В холле установили несколько статуэток Хотеев – организаторы предполагали, что гости будут гладить им животы на удачу, но люди проходили мимо, посматривая на смеющихся божков.

Еще бы, ведь кругом столько всего интересного!

В зале «Рухани жанғыру» на первом этаже, куда сразу направилась большая часть посетителей, разместилась выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.

- Я делаю ковры из чистой шерсти, она овечья, - рассказала "НГ" ткачиха Даража БАРАНБАЕВА. - Они создаются неделями и даже месяцами, это все математика – тут считать надо, придумать узоры, правильно расположить нитки! Этот ковер я начала прясти неделю назад, это традиционный казахский ковер с национальными орнаментами.

Даража приехала на «Ночь в музее» из Карабалыкского района со своими сестрами, которые помогали ей плести ковер. А также учили азам этого ремесла всех желающих.

Особый интерес вызвала продукция, которую продавала Гульнур КАКИМОВА.





- Мы продаем национальные казахские сладости и молочные продукты: курт, иримшик, жент, - рассказала Гульнур (на фото - справа). - В такой ярмарке я участвую второй раз, впервые продавала 1 мая в Сити-центре. Горожанам понравилось, поэтому мы пришли сюда.

Здесь же была представлена коллекция спортивных костюмов, созданная с использованием национального колорита на фабрике «Большевичка» в сотрудничестве с отечественным брендом GRmode.

Сотрудники Павлодарского областного музея литературы и искусства им. Бухар Жырау представили свои экспонаты.

- Наш музей был открыт в 1992 году и назван в честь великого казахского акына Бухар Жырау, - рассказал главный хранитель фондов Павлодарского областного музея Мейрамгали ЕСМУКАНОВ. - Мы привезли портреты и личные вещи поэтов и писателей. Например, вот фотография писателя Джусупбека Аймаутова, где он со своими детьми. Здесь есть и справка о его смерти – он был расстрелян в 30-х годах XX века.

Среди экспонатов - карманные часы основателя казахского национального профессионального искусства Жумата Шанина, чайник и кошелек поэта Исы Байзакова, переданные в музей его детьм.

Винтовки и пистолеты из фонда музея ДП. Вторая справа - французская винтовка системы Gras

На втором этаже показывали экспонаты из фондов еще одного музея, который работает в ДП Костанайской области: образцы огнестрельного оружия от винтовки XVII века до АК-47.

- Это французская винтовка системы Gras, ее нашли рабочие в 2019 году на крыше Костанайского мелькомбината, когда меняли там утеплитель, - поясняет хранитель музея ДП Костанайской области Танаткан ДЕЛЬМУХАМБЕТОВ. - Она была завернута в газету, винтовка еще времен Наполеона! Она была в полностью рабочем состоянии – очень редкий экземпляр, единственная такая в Казахстане! А вот пистолет немецкой фирмы Mauser c дерявянным прикладом. Далее - тоже немецкий Walther и за ним советский ТТ. Все пистолеты времен Второй мировой войны.

На столе - легендарные винтовки Мосина, «трехлинейки», со штыком и без него. Обе - 1891 года выпуска.

- Это - пистолет-пулемет Шпагина или просто ППШ, советское оружие времен Великой Отечественной Войны, он выдавался в начале войны и в основном офицерскому составу, - показывает старший инспектор управления кадровой полиции ДП Костанайской области Ринат КЕНЖИБАЕВ. - А это не менее легендарный автомат Калашникова – АК-47, он полностью в рабочем состоянии и участвовал в боевых действиях.

Снизу вверх: АК-47, ППШ, Mauser (справа) и Parabellum

Возле них два пистолета: Parabellum и еще один Mauser, но уже без приклада.

- Ветеран войны в Афганистане предоставил нашему музею трофейный афганский нож, - рассказал Кенжибаев. - А это вот офицерский планшет времен Великой Отечественной войны, тут хранили карты и советский противогаз 4У. Тут пистолет наган. Основная часть оружия - изъятое у преступников при обысках, у "черных" копателей, либо которое граждане отдают на сохранение. Также свое оружие сдают и наши ветераны полиции.

На втором этаже музея организовали выставку растений.

- В основном я выращиваю томаты и продаю семена, - рассказала флорист Ольга АЛЕКСЕЕВА. - Вот, например, уникальный сорт кудрявый кейл, у него помидорчик размером со спичечную головку! Представьте, какие у него будут семена! Редиску выращивала на своем огороде, помидоры садила в феврале и дают плоды черного цвета, внутри они сладкие.

Пройдя далее по второму этажу, посетители попадали в виртуальный мир с помощью VR-очков.

- Это полное погружени в американские горки и карусели, - рассказал администратор клуба «Виртуальная реальность» Денис МАРТЫНЕНКО. - Интересный обман зрения, детям очень нравится.

Во внутреннем дворе музея выступали члены школы традиционной стрельбы из лука «Дәстүрлі садақ ату».

- Мы открылись недавно - 8 ноября прошлого года, с тех пор мы обучаем традиционной казахской стрельбе из лука, - рассказала директор школы Аяулы АППАЗОВА. - Сейчас у меня 20 учеников, часто ездим на соревнования, уже ездили в Нур-Султан и в Киргизию. Я чемпион Казахстана по традиционной стрельбе, приехала из столицы.

Ученики школы готовятся к международному турниру в Стамбуле.

«Ночь в музее» закончилась в 23 часа - во внутреннем дворе гости пели у костра «Катюшу», «Вместе весело шагать», «Надежду» и другие песни из детства.

- Это очень зрелищное мероприятие, - поделился с "НГ" впечатлениями Мади ТОЛЕГЕН. - Я побывал на "Ночи в музее" и в прошлом году, и смело могу заявить, что в этом году все гораздо масштабнее. Из самых ярких моментов запомнились квесты викторины и, конечно же, песни у костра. Людей было очень много, что радует.

Фото Андрея СКИБЫ