Болезнь у людей, которые заразились новым штаммом "Стелс-омикрон", протекает легче, чем при заражении штаммом "Дельта". Об этом рассказала Informburo.kz заместитель директора Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга (НЦОЗ) МЗ РК Манар Смагул.

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Представитель центра напомнила, что циркуляцию штамма "Омикрон" выявили в Казахстане в январе. По её словам, для него характерно быстрое вытеснение других штаммов.

"Если посмотреть отчёт ВОЗ, то во всех странах, которые сообщили о циркуляции "Омикрона", доминирует он – практически в 99% случаев. В Казахстане, с высокой вероятностью, можно сказать, что Омикрон у нас более, чем в 90% тоже циркулирует там, где регистрируются положительные случаи и есть маленькая доля циркуляции штамма "Дельта", – сказала Манар Смагул.

Она сообщила, что штамм "Стелс-омикрон" является подвидом "Омикрона". Симптомы у нового штамма такие же, как и у "Омикрона".

"Но если сравнивать со штаммами "Дельта" и "Альфа", которые у нас циркулировали, "Стелс-омикрон" протекает менее тяжело, он менее агрессивный", – добавила замдиректора НЦОЗ.

Симптоматика такая же, как у респираторных инфекций:

потеря обоняния;

кашель;

насморк;

может быть повышение температуры или кратковременное повышение температуры, в зависимости от фонового состояния организма.

При появлении таких признаков рекомендуется обращаться к врачу.

"Особенностью также является реинфекция, если вы ранее не болели, возможно повторное инфицирование. Снова во главу угла мы ставим вакцинацию и ревакцинацию, это эффективно, так как предотвращает тяжёлые случаи заболевания и при инфицировании легче протекает само заболевание", – добавила Манар Смагул.

Изначально Минздрав сообщил, что циркуляцию "Стелс-омикрона" выявили в 12 регионах страны.

"Эти регионы направили нам образцы в апреле-мае. Если с начала апреля брать, можно сказать, что "Стелс-омикрон" циркулирует везде. Мы мониторим данные ВОЗ, во всём мире отмечается тенденция к снижению заболеваемости и смертности", – заключила замдиректора НЦОЗ.