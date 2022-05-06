В субботу, 7 мая, в регионе осадков не ожидется, ветер будет северный, северо-западный, 9-14 м/с, на юге области - 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, на юге области 4 градуса. Днем 8...13 градусов, на юге региона - 16 градусов.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Температура в праздничные дни обусловлена влиянием холодного антициклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Так, в субботу, 7 мая, в Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью -1...-3 градусов, днем 11...13 градусов.

В воскресенье, 8 мая, в области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, на юго-западе региона 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, на юге области 2 градуса. Днем 10...15 градусов, на юге региона 18 градусов.

В воскресенье, 8 мая, в Костанае без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью -1...-3 градусов, днем 13...15 градусов.

- В понедельник, 9 мая, на юго-западе области дождь, гроза, град и шквал. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. На юго-западе региона 15-20 м/с. Температура ночью -1...-6 градусов, на юге области 9 градусов. Температура днем 13...18 градусов, на юге региона 21 градус, - сообщила Шибаршина. - Дожди на День Победы в области связаны с влиянием южного циклона.

В Костанае, 9 мая, временами возможен дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 2..4 градуса, днем 14...16 градусов.