Привлекать граждан к ответственности за это не будут, но агитация не должна быть анонимной, передает Informburo.kz.

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Жители страны могут агитировать и за, и против поправок в Конституцию РК, вынесенных на республиканский референдум, сообщила член Центральной комиссии референдума Анастасия Щегорцова.

По её словам, закон о республиканском референдуме определяет агитацию следующим образом: гражданам гарантировано право выражать своё мнение.

"Граждане имеют право выражать любое мнение. Никакой ответственности нет за агитацию с соблюдением условий", – сказала Анастасия Щегорцова.

Принципы проведения агитации в социальных сетях и СМИ:

не должна быть анонимной;

не содержать призывы к насильственному изменению конституционного строя, целостности страны, не призывать к подрыву безопасности государства;

не разжигать расовую, социальную рознь и не призывать к насилию;

должна быть распространена в определённые сроки.

Журналисты обратили внимание, что не у всех граждан указаны настоящие данные в соцсетях. Председатель Комитета информации МИОР РК Канат Искаков уточнил, что на период агитации социальные сети, онлайн-платформы, мессенджеры граждан являются средством массовой информации.

"Призывы к голосованию на этих платформах является формой агитации, и на них также распространяются требования законодательства. Поэтому размещение анонимных материалов на них запрещается. Это является административным правонарушением. Агитация должна проводиться не анонимно, открыто, с указанием всех данных", – заявил Канат Искаков.

Как он отметил, Telegram, Facebook и ВКонтакте также определяются как СМИ во время агитации.

"Ключевым вопросом является то, что под понятием СМИ рассматривается также мессенджеры, соцсети, онлайн-платформы. Если там проводиться агитация, они приравниваются к СМИ. Агитация в СМИ должна быть деанономизирована", – резюмировал представитель МИОР.