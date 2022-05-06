Встреча акима города Марата Жундубаева с населением состоится 18 мая, начало в 16:00. Вопросы и предложения для главы областного центра можно оставить уже сейчас.

- В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 3 марта 2022 года № 826 «О проведении встреч акимов с населением», встреча акима города Костаная состоится 18 мая 2022 года в 16:00 по адресу: ул. Узкоколейная, 14, в здании основной средней школы № 25, - говорится в сообщении акимата.



Специальные урны для вопросов и предложений расположены по следующим адресам:



- ул. Узкоколейная, 14, здание основной средней школы № 25;



- ул. Пушкина, 98 здание городского акимата.



Предложения, замечания и отклики населения принимаются в рабочие дни по телефонам 8-7142-57-57-30, 8-7142-57-57-65, 8-7142-57-57-52 с 9.00 до 18.30, обед с 13.00 до 14.30, а также на сайте ГУ «Аппарат акима города Костаная» и аккаунте в социальной сети Facebook. Адрес электронной почты: gorakimat@kostanay.gov.kz