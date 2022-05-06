Минимум по одному миллиону тенге получат ко Дню Победы ветераны ВОВ в Казахстане. Суммы выплат, в зависимости от региона страны, выяснили корреспонденты Tengrinews.kz.

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Как сообщалось ранее, по данным Министерства труда и соцзащиты РК, на 1 апреля в Казахстане насчитывалось 387 ветеранов.

Костанайская область

На выплаты к празднику 9 Мая в Костанайской области предусмотрено более 200 миллионов тенге. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатят по 1 миллиону тенге, таких в регионе осталось в живых 32 человека.

Несовершеннолетние узники концлагерей и военнослужащие, ставшие инвалидами, получат по 100 тысяч тенге, а жителям блокадного Ленинграда выплатят по 60 тысяч тенге. Труженики тыла, жены умерших инвалидов войны, вдовы погибших во время ВОВ получат по 30 тысяч тенге. Этой помощью будет охвачено 3672 человека. По 5 МРП получат лица, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам, это ветераны боевых действий на территории других государств и чернобыльцы.

Шымкент

По миллиону тенге получат и ветераны Великой Отечественной войны в Шымкенте. Всего в городе осталось 7 участников ВОВ. Материальная помощь будет оказана и труженикам тыла, а также лицам, приравненным по льготам к участникам ВОВ.

"Труженики тыла, проживающие в Шымкенте, получат по 12 МРП - 36 756 тенге. Вдовам участников ВОВ выделят по 12 МРП, или 36 756 тенге. Денежные выплаты получат и приравненные к участникам и инвалидам ВОВ категории лиц. Это участники различных локальных войн и ликвидации техногенных аварий (Афганистан, таджикско-афганская граница, Нагорный Карабах, Ирак; Семипалатинский полигон, Чернобыльская АЭС). Таких в нашем городе 2165 человек. Они получат по 36 МРП, или 110 268 тенге", - рассказали в Управлении занятости и социальной защиты Шымкента.

Карагандинская область

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в честь 77-й годовщины Победы в Карагандинской области выплатят по миллиону тенге. На 15 апреля в регионе проживало 25 ветеранов.

Также единовременные выплаты в размере 100 тысяч тенге предусмотрены узникам концлагерей, лицам вольнонаемного состава Советской армии, Военно-морского флота, войск и органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего СССР, занимавшим штатные должности в воинских частях, штабах, учреждениях, входивших в состав действующей армии в период ВОВ. По 60 тысяч тенге получат жители блокадного Ленинграда. По 30 тысяч тенге выплатят вдовам и женам погибших (умерших) в годы ВОВ и труженикам тыла.

СКО

В Северо-Казахстанской области к 77-й годовщине Победы материальную помощь получат 15 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 4514 граждан, приравненных к ним по льготам и гарантиям.

"К праздничной дате 9 Мая единовременная социальная помощь будет оказана участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 1 000 000 тенге. Лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, в том числе лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, выплатят от 30 000 до 100 000 тенге. Лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, получат помощь в виде 15 315 тенге", - рассказали в Управлении координации занятости и социальных программ Северо-Казахстанской области.

Кызылординская область

А в Кызылординской области проживают 7 ветеранов Великой Отечественной войны. По информации областного управления внутренней политики, к 77-й годовщине Победы ветеранам войны будет выплачено по 1 миллиону 114 тысяч тенге.

"Кроме того, единовременная помощь будет оказана гражданам, приравненным к ветеранам ВОВ. В нашей области насчитывается 2867 человек, относящихся к этой категории. Всего из областного и районного бюджетов на эти цели выделено 417,3 миллиона тенге", - сказали в управлении.

ВКО

Общая сумма выплат для 10 754 ветеранов, приравненных к ним и ветеранов труда составит 630 500 тысяч тенге.

А в областном центре - Усть-Каменогорске - к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат по 1,5 миллиона тенге. Об этом рассказали в акимате города. Здесь же отметили, что в живых осталось только 15 ветеранов-фронтовиков. В администрации города добавили, что остальным участникам ВОВ, среди которых блокадники, узники концлагерей и труженики тыла, полагается по 100 тысяч тенге. Все выплаты горожане получат до 9 мая. Кроме этого, 67 тружеников тыла, проживающих сегодня в Усть-Каменогорске, смогут отправиться на санаторно-курортное лечение.

Алматинская область

По информации руководителя управления координации занятости и соцпрограмм, в регионе проживает 25 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получат по 1,5 миллиона тенге и поздравительные корзины от имени акима Алматинской области.

Павлодарская область

Здесь ветераны Великой Отечественной войны к празднику Победы получат чуть больше, чем в других регионах страны, - по 2 миллиона тенге. Как сообщили в региональном управлении координации занятости и соцпрограмм, по одному миллиону тенге участникам войны уже выплатили.

Кроме единовременной материальной помощи, они получат продуктовые корзины. Отметим, в Павлодарской области проживает 18 ветеранов войны, старейшему из которых исполнилось 103 года. Это Ефим Емельянович Петренко. Самый молодой ветеран - 94-летний Николай Андреевич Ступка.

Напомним, ранее стало известно, что ветеранам Алматы и Нур-Султана выплатят по миллиону тенге.