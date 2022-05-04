Тестируемый сам выбирает, какой из результатов использовать для поступления в вуз, передает Informburo.kz.

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В 2022 году сдать ЕНТ для поступления на грант можно дважды, но менять профильные предметы запрещено, сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев на пресс-конференции.

"Если первую попытку ученик сдавал по физике и математике, то и вторую должен сдавать по физике и математике", – пояснил Адлет Тойбаев.

Он подчеркнул, что если во время первого тестирования ученик нарушит правила, то ко второму его не допустят. А если нарушения обнаружат во время второй попытки, то результаты всех тестов аннулируются.

Проверять тестируемых продолжат даже после окончания ЕНТ. Видеозаписи будут анализировать с помощью специальных алгоритмов, и в случае обнаружения нарушений результат могут аннулировать до конца календарного года. В таком случае студент лишится гранта.

"ЕНТ – не идеальная форма, но с каждым годом она становится всё совершеннее. Сейчас возможность сфальсифицировать результаты сведена к нулю. Я призываю абитуриентов и их родителей не верить мошенникам, которые предлагают помощь", – сказал глава департамента.

Приём заявок на первое тестирование начался 28 апрели и продлится до 14 мая. Подать заявку можно здесь.