Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев согласился с тем, что приказ об отмене досмотра в аэропортах и на вокзалах для высокопоставленных чиновников необходимо пересмотреть, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Казахстанцы обсуждают приказ об отмене досмотра высокопоставленных чиновников в аэропортах и на вокзалах. Этот перечень был утвержден еще в 2014 году. Январские события нам показали, к чему привела пропасть между чиновниками и простым народом. Как вы считаете, зачем такие привилегии госслужащим?" - спросила журналист министра в кулуарах после заседания правительства.

Ускенбаев ответил, что этот приказ существовал и ранее. Сейчас его просто переподписали.

"Давайте посмотрим, потому что очень много вопросов возникает. Наверное, действительно надо вынести на публичное обсуждение и посмотреть, какие должности действительно надо оставить, какие сократить. В ближайшее время посмотрим.

Это ранее принятое решение, мы просто продублировали приказом. Но это общемировая практика. Мы посмотрим, какие должности надо оставить. Наверное, действительно есть должности, которые можно сократить. И оставить самый минимальный уровень, который принят в мире", - сказал Ускенбаев.

Напомним, среди лиц, на которых распространяется данный приказ: Президент, председатели Сената и Мажилиса, премьер-министр и министры, члены дипломатического персонала дипломатических представительств иностранных государств и члены их семей, проживающие вместе с ними, и другие.