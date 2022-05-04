Из-за подорожания бумаги в скором времени новшество охватит все госуслуги, передает Informburo.kz.

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"Правительство для граждан" переведёт все государственные услуги в безбумажный формат в ближайшее время. Привычные расписки заменят SMS-уведомления о том, в какой ЦОН и в какое время обратиться за готовым документом, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Пока расписки перестали выдавать по выдаче восьми документов:

регистрационное свидетельство Национального удостоверяющего центра;

регистрация по месту жительства;

снятие с регистрации по месту жительства;

выдача повторных свидетельств или справок РАГС;

справка о судимости;

дубликат правоустанавливающего документа на недвижимость;

заверенные копии регистрационного дела, включая схему объектов недвижимости;

дубликат техпаспорта недвижимости.

"Ежегодно специалисты ЦОНов выдают казахстанцам около 6 млн расписок по этим восьми услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году", – отметили в госкорпорации.

Кроме того, "Правительство для граждан" переходит с мелованной бумаги на экологичную, из полуотбеленной целлюлозы.