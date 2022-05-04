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ЦОНы прекращают выдавать бумажные расписки по восьми госуслугам

4 мая 2022, 11:56 |  Государство

Из-за подорожания бумаги в скором времени новшество охватит все госуслуги, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото ernur.kz

"Правительство для граждан" переведёт все государственные услуги в безбумажный формат в ближайшее время. Привычные расписки заменят SMS-уведомления о том, в какой ЦОН и в какое время обратиться за готовым документом, сообщает пресс-служба госкорпорации.

Пока расписки перестали выдавать по выдаче восьми документов:

  • регистрационное свидетельство Национального удостоверяющего центра;
  • регистрация по месту жительства;
  • снятие с регистрации по месту жительства;
  • выдача повторных свидетельств или справок РАГС;
  • справка о судимости;
  • дубликат правоустанавливающего документа на недвижимость;
  • заверенные копии регистрационного дела, включая схему объектов недвижимости;
  • дубликат техпаспорта недвижимости.

"Ежегодно специалисты ЦОНов выдают казахстанцам около 6 млн расписок по этим восьми услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году", – отметили в госкорпорации.

Кроме того, "Правительство для граждан" переходит с мелованной бумаги на экологичную, из полуотбеленной целлюлозы.