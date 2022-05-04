ЦОНы прекращают выдавать бумажные расписки по восьми госуслугам
Из-за подорожания бумаги в скором времени новшество охватит все госуслуги, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото ernur.kz
"Правительство для граждан" переведёт все государственные услуги в безбумажный формат в ближайшее время. Привычные расписки заменят SMS-уведомления о том, в какой ЦОН и в какое время обратиться за готовым документом, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Пока расписки перестали выдавать по выдаче восьми документов:
- регистрационное свидетельство Национального удостоверяющего центра;
- регистрация по месту жительства;
- снятие с регистрации по месту жительства;
- выдача повторных свидетельств или справок РАГС;
- справка о судимости;
- дубликат правоустанавливающего документа на недвижимость;
- заверенные копии регистрационного дела, включая схему объектов недвижимости;
- дубликат техпаспорта недвижимости.
"Ежегодно специалисты ЦОНов выдают казахстанцам около 6 млн расписок по этим восьми услугам (40% от общего количества расписок). Отказ от них не только избавит клиентов от необходимости предъявлять их при получении документов, но и позволит сократить расходы госкорпорации на бумагу, которая, к слову, резко подорожала в 2022 году", – отметили в госкорпорации.
Кроме того, "Правительство для граждан" переходит с мелованной бумаги на экологичную, из полуотбеленной целлюлозы.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.