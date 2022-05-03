Дисциплинарное дело руководителя отдела образования Аркалыка Есламбека МАМЕТЕКОВА совет по этике департамента по делам госслужбы рассмотрел 29 апреля. Поводом стали нарушения законодательства о госзакупках при проведении капитального ремонта средней школы в селе Родина, которое относится к Аркалыку.

5 мая 2021 года отдел образования заключил договор с ТОО на строительно-монтажные работы на сумму 453 млн тенге. Период выполнения работ - с 1 мая по 31 августа. Однако 13 сентября отдел образования заключил дополнительное соглашение о продлении этого срока до 10 октября.

- Согласно допдоговору, продлевали срок на основании того, что были предложены лучшие характеристики ремонта, - сообщил прокурор Аркалыка Сабит КУРМАМБАЕВ. - Но по закону внесение изменений в заключенный договор при условии неизменности качества других условий допускается только в случаях изменения финансирования, изменения сметной стоимости выполненных работ, либо при изменении ПСД. Если эти условия не соблюдены, тогда такое допсоглашение считается несогласованным. Заключительный акт выполненных работ был подписан 20 декабря 2021 года. Неустойка поставщиком была выплачена 27 декабря за 70 дней просрочки. Примечательно, что в случае отказа со стороны заказчика заключать допсоглашение по продлению срока это бы не освобождало подрядчика от исполнения своих обязательств. Последствия незаконного продления договора, я думаю, членам комиссии ясны. Если бы не было дополнительного соглашения, то неустойку пришлось бы оплачивать не с 10 октября, а с 1 сентября.

Курмамбаев также отметил, что отдел образования должен был обратиться в суд с требованием о признании ТОО недобросовестным участником госзакупок, но Маметеков этого не сделал. За это департамент госаудита привлек руководителя отдела образования к административной ответственности. По мнению прокурора, все вышеперечисленное можно считать оказанием неправомерного предпочтения при подготовке и принятии решений, а также оказанием непредусмотренного законодательством РК содействия предпринимательской деятельности.

- Для меня в приоритете были здоровье детей и их судьба, потому что в селе Родина школа не ремонтировалась последние 43 года, - попытался объяснить свои действия Есламбек Маметеков. - С 1 мая 2021 года мы с подрядчиком составили договор, они прошли первый этап, но на втором этапе технадзор обжаловал действия ТОО и поэтому мы начали ремонт на месяц позже. Поэтому мы не успели закончить ремонт к концу августа. Потом мы согласовали с акимом, что распределим 357 учеников Роднинской СШ по ближайшим школам. Но возмутились родители, что детям тяжело добираться до других школ. Тогда разместили учеников в акимате района. С этой целью дважды встречались с преподовательским составом и трижды с родителями, проводили разъяснительную работу. Я признаю свою вину, но подрядчик по тендеру оплатит неустойку. Я не думал, что в этом есть что-то противоправное.

Член совета по этике Дмитрий КОСТЮКОВ отметил: изначально было ясно, что с таким большим объёмом средств и таким коротким сроком подрядчик не справится. Руководитель департамента по делам госслужбы и председатель совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ добавил, что действительно Маметеков не имел злого умысла и допустил нарушения по незнанию.

- К сожалению, указанные статьи закона "О госслужбе" не предусматривают наказание в виде строгого выговора, - пояснил Искендиров. - Поэтому мы можем наложить только два типа взысканий: неполное служебное соответствие или увольнение.

В итоге ограничились наименьшим наказанием, учитывая, что чиновник характеризуется положительно и взысканий не имел. Совет проголосовал за предупреждение о неполном служебном соответствии.