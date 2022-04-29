Подозреваемые в организации финпирамиды сейчас находятся под домашним арестом, передает Informburo.kz.

Кадр из видео

В Костанае выявили финансовую пирамиду Antares Limited, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

Организаторы обещали жителям ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных в сумме от 100 долларов.

"В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия", – добавили в АФМ.

Подозреваемые находятся под домашним арестом.