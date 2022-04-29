Ежедневную прибыль от инвестиций обещала финпирамида Antares Limited в Костанае
29 апреля 2022, 10:02 | Государство
Подозреваемые в организации финпирамиды сейчас находятся под домашним арестом, передает Informburo.kz.
Кадр из видео
В Костанае выявили финансовую пирамиду Antares Limited, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Организаторы обещали жителям ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5-2% от инвестиций при вложении в компанию наличных в сумме от 100 долларов.
"В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия", – добавили в АФМ.
Подозреваемые находятся под домашним арестом.
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