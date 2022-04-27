Им компенсируют 70% от стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение, передает Informburo.kz.

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5,9 млрд тенге выделят на реализацию законопроекта по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. Проект поправок, инициированных депутатами парламента, одобрили в мажилисе в первом чтении.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 75 законодательных актов РК, в том числе в 11 кодексов и 64 закона.

Законопроект определяет право на первоочерёдное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения. Также вводится норма о возмещении одному из законных представителей, сопровождающему ребёнка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от стоимости выделяемой путёвки.

"Доступность наших санитарно-курортных организаций с каждым годом растёт, организации дорабатывают свои возможности с учётом требований нашего законодательства. Что касается социального портала, на сегодня около 70 санитарно-курортных организаций оказывают услуги. Врачи изначально усматривают, кому это нужно, кому – нет. По нашим расчётам, примерно 13 тысяч человек направят на лечение в этом году, в течение трёх лет мы планируем охватить 60 тысяч", – сообщил вице-министр труда и соцзащиты Руслан Сакеев.

Также законопроектом предусматривается:

Снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тысяч детского населения до 50 тысяч детского населения.

Замена понятий "инвалид" на "лицо с инвалидностью" и "ребёнок-инвалид" на "ребёнок с инвалидностью".

Введение требования, по которому на каждые 10 машин такси приходится одно такси, адаптированное для людей с инвалидностью (ранее было установлено соотношение 1/30).

Введение понятия "абилитация" (комплекс мер, направленных на формирование и развитие отсутствовавших у лиц с инвалидностью

способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности).

способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности). Включение лиц с инвалидностью III группы в категорию лиц, освобождённых от оплаты услуг частных нотариусов при совершении

нотариальных действий правового и технического характера.

при совершении нотариальных действий правового и технического характера. Создание интернет-ресурсов и размещение информации на веб-портале "Электронного правительства" с соблюдением интересов лиц с инвалидностью.

Предоставление специальных социальных услуг и гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи иностранцам и лицам без

гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории РК.

Кроме того, законопроект предусматривает уточнение периодов боевых действий, участники которых отнесены к "ветеранам боевых действий

на территории других государств".