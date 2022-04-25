Последний звонок прозвенит для выпускников 25 мая, а торжественное вручение аттестатов состоится 16-17 июня. При этом все выпускные мероприятия, в соответствии с рекомендациями МОН, должны проводиться в стенах школы, сообщили в управлении образования Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

- Запрещено привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату. Выпускные будут проведены силами самих школ, - сообщили в управлении. - Нельзя организовывать праздничные столы, не допускается также проведение выездных экскурсий на арендованных автомобилях, организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и в других увеселительных учреждениях. Запрещен сбор денежных средств на подарки учителям и администрации школ.

Выразить свою признательность школе выпускники могут, поддержав благотворительные инициативы по посадке деревьев «Мектепке сый», акции «Подари книгу школе», по оказанию помощи социально уязвимым семьям и детям «От доброго сердца детям», «Туған жерге тағзым», участвуя в челлендже «Благодарю своего первого учителя».