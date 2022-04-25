Заочного обучения по специализациям "Право", "Образование", "Сервис, экономика и управление" больше не будет, передает Informburo.kz.

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Министерство образования и науки Казахстана существенно сократило список квалификаций для заочного обучения в колледжах страны, теперь учиться заочно можно только по 53 квалификациям, сообщается на сайте ведомства.

Казахстанские студенты не смогут заочно получить диплом по таким специальностям как "Право", "Образование", "Сервис, экономика и управление" и многим другим.

Более двух лет назад заочно можно было получить 595 квалификаций. Поскольку такая форма обучения не дает студентам качественных навыков, министерство поэтапно сократило количество таких специальностей.

"Мы активно отходим от заочной формы обучения. Из списка квалификаций уже исключены невостребованные квалификации, в том числе те, которые были объединены с учётом идентичности подготовки. Мы продолжим эту работу", – рассказала директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Колледжи активно сотрудничают с крупными предприятиями и бизнесом, которые дают студентам возможность обучаться на рабочих местах. Дуальное обучение уже положительно сказывается на качестве образования, отметила представитель МОН.