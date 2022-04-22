В субботу, 23 апреля, на юге региона синоптики прогнозируют дождь, на севере и востоке - туман. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с. В южной половине области порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью опустится до -2...-7 градусов, на юге региона будет теплее - +2...+7. Температура днем +8...+13 градусов, на юге области 16.

- Погодные условия в выходные и понедельник определяются областью повышенного давления, - пояснила начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - На южные районы региона будет влиять южный циклон.

В субботу, 23 апреля, в Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с. Температура ночью -2...-4 градуса, днем +11..+13.

В воскресенье, 24 апреля, в южной половине области ночью прогнозируют осадки - дождь, снег. Днем дождь, временами сильный. В понедельник, 25 апреля, ночью на юго-востоке региона дождь, снег, на юге - туман. Показатели ветра в эти дни одинаковые: юго-восточное направление с переходом на юго-западное, 9-14 м/с. На юге региона 15-20 м/с. Температура ночью также одинаковая: -3...+2 градуса, на юге области +5 градусов. Температура днем 24 апреля +10...+15 градусов, 25 апреля +12...+17.

В воскресенье, 24 апреля, и в понедельник, 25 апреля, в Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 24 апреля - юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +13...+15.

В понедельник, 25 апреля, ветер сменит направление на юго-западное, 9-14 м/с. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +15...+17 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ