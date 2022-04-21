Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что после пожара в павлодарской школе в организациях образования страны пройдут проверки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:instagram.com/pavlodar_tjd

В кулуарах Сената журналисты попросили главу МОН прокомментировать пожар, произошедший во время занятий в одной из школ Павлодара.

"Надо сказать, что это уже не первый случай. Поэтому нами было дано поручение провести полную проверку всех организаций образования, потому что противопожарные мероприятия должны соблюдаться. Когда школу принимают в эксплуатацию и после ремонта, перед началом нового учебного года обязательно должны быть акты, в том числе от противопожарных служб", - сказал Аймагамбетов.

Министр сообщил, что по факту пожара проведут расследование.

"Я думаю, что такие справки и акты были, и теперь будет проводиться расследование, которое покажет, в связи с чем было это возгорание. По той информации, что имеется у меня, ожогов и пострадавших нет, за исключением одного учителя, у которого психологическая проблема, связанная с этой ситуацией. Ему оказывается психологическая помощь", - добавил министр.

Также глава МОН рассказал, как будут продолжаться занятия учеников школы.

"Сейчас будет проведено обследование самого здания. Соответствующие службы посмотрят, или это проводка, или другие причины. Если выяснится, что опасности для дальнейшего обучения нет, то дети могут продолжить обучение. Короткий промежуток времени они могут обучаться дистанционно. Если выяснится, что это здание непригодно, акимат будет принимать меры для того, чтобы эти дети могли продолжать обучение в других организациях с учетом логистики, близости и так далее", - заключил он.

Пожар в школе № 28 Павлодара произошел 21 апреля. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного "101" около 8.04 утра. Возгорание возникло на втором этаже четырехэтажного здания.

Как рассказала директор школы, пожар случился в лаборатории кабинета физики. В момент происшествия в учебном классе находилась 47-летняя учительница физики. Ее госпитализировали в результате отравления продуктами горения.

Также в учебном заведении сообщили, что в 2020 году в здании проводился капитальный ремонт на сумму порядка 200 миллионов тенге. Ремонтировали кровлю, вытягивали стены, меняли пол и электропроводку.

Изначально говорилось о том, что предположительная площадь пожара составила 200 квадратных метров. Позже сообщили, что площадь кровли, охваченной огнем, достигла порядка 1200 метров. До прибытия пожарного подразделения эвакуировались 576 человек, из них 551 ребенок.

В ДЧС отмечали, что тушение огня было осложнено поздним обнаружением пожара и сильным задымлением. На месте работали 13 единиц техники и 70 человек. Причины пожара сейчас выясняются.