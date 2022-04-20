По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт, надвигающийся со стороны Арктики, принесет ухудшение погоды. В четверг, 21 апреля, на севере области ожидается дождь и туман. В пятницу и субботу, 22-23 апреля, на юге области ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере - туман.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в четверг пройдёт дождь, в пятницу и субботу ожидается переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг, по области будет 10-15 градусов, на севере 11 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет +13...+15°С, на юге области +22...+25°С. В пятницу ночью термометры покажут 0...-5°С, на юге +3°С. Днем ожидаем 5-10 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха ожидается -3...-8°С, на юге 0°С. В дневное время воздух прогреется до +7...+12°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +5...+7°С, днём +13...+15°С. В пятницу: ночью -1...-3°С, днём +8...+10°С. В субботу: ночью -3...-5°С, днём +10...+12°С.

В четверг ожидается северный ветер, в пятницу и субботу - северо-восточный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с. В четверг периодические усиления ветра до 15-20 м/с ожидаются на севере и востоке области, в пятницу и субботу - на юге.