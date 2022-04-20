Движение транспорта и пешеходов временно ограничат на одном из перекрестков Костаная из-за плановых учений
20 апреля 2022, 13:54 | Государство
Об этом сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области. Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут 20 апреля в 16.00 на территории института судебных экспертиз по Костанайской области.
- Движение для автотранспорта и пешеходов будет временно ограничено на пересечении улиц Гагарина-Садовая. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией, - сообщили в управлении.
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