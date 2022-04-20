19 апреля вышло постановление № 20 главного госсанврача РК Айжан Есмагамбетовой «Об ограничительных мероприятиях в организациях образования». В нем ввели ряд послаблений, в частности, это касается регионов в «зеленой» зоне, к которым относится и Костанайская область.

Фото из архива "НГ"

Как пояснили "НГ" в ДСЭК Костанайской области, в постановлении указано, что теперь на объектах образования в регионах, которые находятся в «зеленой» и «желтой» зонах, разрешено проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.), которые ранее были под запретом.

Отменен и запрет на проведение мероприятий с объединением групп и классов в организациях дошкольного и среднего образования.