Можно ли проводить массовые мероприятия в школах и детсадах Костанайской области?
Андрей СКИБА
20 апреля 2022, 12:15 | Коронавирус
19 апреля вышло постановление № 20 главного госсанврача РК Айжан Есмагамбетовой «Об ограничительных мероприятиях в организациях образования». В нем ввели ряд послаблений, в частности, это касается регионов в «зеленой» зоне, к которым относится и Костанайская область.
Фото из архива "НГ"
Как пояснили "НГ" в ДСЭК Костанайской области, в постановлении указано, что теперь на объектах образования в регионах, которые находятся в «зеленой» и «желтой» зонах, разрешено проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.), которые ранее были под запретом.
Отменен и запрет на проведение мероприятий с объединением групп и классов в организациях дошкольного и среднего образования.
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