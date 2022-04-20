На сетях телерадиовещания проведут плановые профилактические работы и временно отключили эфир, передает Tengrinews.kz со ссылкой на национального оператора "Казтелерадио".

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"20 апреля 2022 года с 03.00 до 17.00 (по времени Нур-Султана) будут проводиться плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Отметим, подобные плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей проходят ежеквартально.