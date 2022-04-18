В рейтинге 44 стран по затратам пенсионеров на еду Казахстан оказался на 37-м месте. Впрочем, среди стран СНГ этот пессимистичный показатель - лучший, передает Tengrinews.kz со ссылкой на мониторинговое агентство Finprom.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Казахстанские пенсионеры тратят на еду 47,2 процента всей пенсии. Пессимистично, однако среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, показатель Казахстана оказался лучше всех. Например, в России пенсионеры тратят на еду 58,9 процента всей пенсии, в Молдове - 59,2 процента, в Беларуси - 76,7 процента, в Украине - 84,9 процента - и это худший показатель среди стран рейтинга. Однако аналитики уточняют, что у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

Лучшими странами признаны: Норвегия, здесь на еду уходит лишь 13,4 процента от пенсии, Австрия - 13,7 процента и Франция - 14,3 процента.

Наибольший размер пенсий среди стран, участвующих в рейтинге, у Норвегии - 2017 долларов. В топ-3 также попали Швейцария - 1913 долларов и США - 1663 доллара.

У Казахстана среди стран СНГ самый высокий показатель, впрочем, это всего 220 долларов. В России пенсионерам выплачивают в среднем 203 доллара, в Беларуси - 183 доллара, в Молдове - 143 доллара, в Украине - 123 доллара.

В 2021 году в Казахстане проживали 1,6 миллиона пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше. Из них продолжали работать 70,3 тысячи человек - на три процента больше, чем годом ранее. Доля работающих пенсионеров от общей численности пенсионеров составила всего 4,3 процента.

69,2 процента работающих пенсионеров, или 48,7 тысячи человек, составляли независимые работники; 22,6 процента, или 15,9 тысячи пенсионеров, - наемные работники. Еще 5,7 тысячи пенсионеров были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, 46 человек числились физлицами, являющимися учредителями хозяйственных товариществ и акционерами, а также членами производственных кооперативов.

Большинство пенсионеров в отраслевом разрезе были заняты в сфере АПК: 73 процента, или 51,3 тысячи человек. Среди других популярных отраслей были отмечены оптовая торговля, ретейл и авторемонт, а также транспортно-логистическая сфера.

В марте текущего года средний размер пенсии составлял 105,3 тысячи тенге - на 5,2 процента больше, чем годом ранее. Сейчас в стране насчитывается 2,2 миллиона пенсионеров.